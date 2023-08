Bavarian Nordic-Aktie: Beeindruckende Leistung, aber Vorsicht geboten!

Vielleicht erinnern sich einige noch an die regionalen Affenpockenausbrüche des letzten Jahres. Die Thematik wurde in den Medien bereits als mögliche nächste Pandemie aufgebauscht, was zu einem kleinen Hype um dazugehörige Impfstoffe und einem raschen Anstieg der Bavarian Nordic-Aktie führte.

Das Unternehmen hat nun seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Mit ihrem Pocken-Impfstoff konnte eine deutliche Umsatzsteigerung verzeichnet werden – von etwa 860 Millionen Dänischen Kronen (rund 115 Millionen Euro) im Vorjahr auf aktuell 3,24 Milliarden Dänische Kronen (ungefähr 430 Millionen Euro). Über ein Drittel dieses Betrages stammt aus dem Verkauf des Pockenimpfstoffs.

Bavarian Nordic kann schwarze Zahlen vorlegen

Dieser Erfolg zeigt sich auch in der Aktie des Unternehmens: Der Kurs lag bei 12,10 dänischen Kronen oder umgerechnet...