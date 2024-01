Bavarian Nordic Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Bavarian Nordic A- wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert für Bavarian Nordic A- liegt bei 41,59, was als neutral eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 40, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Bavarian Nordic A- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,14, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als unterbewertet eingestuft wird.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 0 Prozent, was 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine negative Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also für Bavarian Nordic A- eine neutrale Bewertung in Bezug auf Sentiment, den Relative Strength Index und fundamentale Kriterien.