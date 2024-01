Bavarian Nordic Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Bavarian Nordic A- in sozialen Medien geführt, was das Anleger-Sentiment positiv beeinflusst hat. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bavarian Nordic A- mit einem Wert von 16,44 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert liegt aktuell 96 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Biotechnologie" von 384. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bavarian Nordic A- von 159,2 DKK mit -5,79 Prozent Entfernung vom GD200 (168,99 DKK) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 164,66 DKK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bavarian Nordic A--Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis des RSI25 wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Bavarian Nordic A-.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment positiv ist, die fundamentale Bewertung "Gut" ausfällt und die technische Analyse sowie der RSI zu einem "Neutral" bis "Schlecht"-Rating führen.