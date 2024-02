Bavaria Industries Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Bavaria Industries wird als überbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 82,74, was einem Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,35 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bavaria Industries mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Bavaria Industries eine Performance von 20,27 Prozent, was eine Outperformance von +16,66 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie sogar um 15,26 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Bavaria Industries in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Bavaria Industries.