Bavaria Industries Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Bavaria Industries wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bavaria Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 87,33 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 92 EUR (+5,35 Prozent), weshalb wir die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewerten. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 90,47 EUR, was einem Anstieg von +1,69 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Bavaria Industries-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bavaria Industries bei 82. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 62,69) ist die Aktie damit überbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bavaria Industries liegt bei 37,5, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Diese Bewertung führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher für die Bavaria Industries in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".