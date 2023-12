Bavaria Industries Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Bavaria Industries wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung 62% über dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bavaria Industries mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 5,78%, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt hingegen eine positive Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs höher liegt als der aktuelle Kurs. Sowohl der GD50 als auch der GD200 weisen auf eine gute Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bavaria Industries-Aktie kurzfristig und langfristig überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Bavaria Industries.