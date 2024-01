Bavaria Industries Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Bavaria Industries weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 85,24 EUR für die Bavaria Industries-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 91,5 EUR, was einem Unterschied von +7,34 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (89,4 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,35 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Bavaria Industries mit 10,83 Prozent um mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (7,58 Prozent) liegt die Bavaria Industries jedoch mit 3,25 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bavaria Industries aktuell mit einem Wert von 70,83 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.