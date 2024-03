Baustart in Stüdenitz-Schönermark: Sparkassen-Finanzgruppe finanziert einen der größten Solarparks in Deutschland

Mainz (ots) -- DAL und CEE Group setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort und leisten weiteren Beitrag zur Energiewende in Deutschland- Projekt mit rund 130.000 Solarmodulen und einer Gesamtnennleistung von 80,9 MWp- Flexible an den Projektverlauf angepasste Finanzierungsstruktur - Langfristige Zinssicherung über derivative InstrumenteDie CEE Group hat im Rahmen einer strukturierten Finanzierung der DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) ein Photovoltaik-Projekt des Projektentwicklers Chint Solar erworben. Der Solarpark wird in der Gemeinde Stüdenitz-Schönermark (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), 85 Kilometer nordwestlich von Berlin, errichtet.Bei dem Projekt handelt es sich um eines der derzeit größten PV-Freiflächenprojekte in Deutschland. Der Solarpark wird im Endausbau eine Nennleistung von 80,9 MWp aufweisen, was dem Verbrauch von rund 30.000 Haushalten entspricht. Der Baubeginn ist im Januar 2024 erfolgt - die Inbetriebnahme der Anlage mit rund 130.000 Solarmodulen erfolgt planmäßig Ende 2024.Bei der Planung des Projektes wurde großer Wert auf den Schutz der in der Region besonders schützenswerten Tier- und Pflanzenwelt gelegt. Durch die Integration von umweltfreundlichen Designelementen und der Minimierung des Flächenverbrauchs wird der Einfluss auf das lokale Ökosystem erheblich reduziert.Die DAL finanziert den Solarpark über ein Sparkassenkonsortium der Sparkasse Oberhessen sowie der Sparkasse Marburg-Biedenkopf auf Basis einer überwiegend bereits gesicherten EEG-Vergütung mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Durch die Kombination von langfristigen KfW-Mitteln und Fremdkapital der Sparkassen-Finanzgruppe konnte die optimale Struktur für die Projektfinanzierung erreicht werden.Antje Gruber, Senior-Projektmanagerin, DAL: "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden CEE bei einem weiteren Großprojekt unterstützen und unsere Expertise in cash flow-basierten Finanzierungen einbringen konnten. Damit bauen wir unsere markführende Stellung, auch als Kompetenzzentrum der Sparkassen-Finanzgruppe für nachhaltige Energieprojekte, weiter aus. Vielen Dank für die sehr professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit an unseren Kunden CEE, aber auch das professionelle Team auf Verkäuferseite des Projektierers Chint Solar und unsere Partner auf der Refinanzierungsseite."Alexander Meyer, Investment Manager CEE Group: "Der neue Solarpark am Standort Stüdenitz-Schönermark ist eine wichtige strategische Erweiterung unseres Portfolios und gleichzeitig ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit mit der DAL. Die Strukturierung des Projekts mit einem individuellen Tilgungskonzept nach den Liquiditätsbedürfnissen des Vorhabens sowie die langfristige Zinssicherung über derivative Instrumente haben geholfen, den Erwerb des Solarparks betriebswirtschaftlich optimal zu strukturieren."Über die CEE GroupDie CEE Group ist ein auf Erneuerbare Energien spezialisierter Asset Manager mit Sitz in Hamburg. Mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 100 Transaktionen im Bereich der Erneuerbaren Energien und einem Portfolio von rund 2,6 Milliarden Euro in Europa an Assets under Management ist die CEE ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Wind- und Solarenergie.Die CEE Group verfügt über 47 Onshore-Windparks mit einer installierten Leistung von 0,7 GW sowie über 54 Photovoltaikprojekte mit 1,2 GWp.Über die DAL:Die DAL gehört mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2,6 Mrd. Euro pro Jahr zu einem der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum Energie der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern.Zum Download dieser Pressemitteilung im PDF-Format: LINK (https://www.dal.de/site/dal-relaunch/get/documents_E-1944304982/dal/DAL-Downloads/Pressemitteilungen/DAL_Presse_SP-Scho%CC%88nermark_03_2024_200324_DE.pdf).Pressekontakt:Michael Schorlingm.schorling@dal.de+ 49 6131 804-1100DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KGEmy-Roeder-Straße 255129 MainzOriginal-Content von: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell