Bausch + Lomb Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Bausch + Lomb-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 23,69 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 20,45 CAD, was einem Unterschied von -13,68 Prozent entspricht, und daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 21,47 CAD, was einem Unterschied von -4,75 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bausch + Lomb-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung haben sich im letzten Monat verbessert, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bausch + Lomb-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 92,05 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Bausch + Lomb-Aktie gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des überkauften RSI-Werts.

