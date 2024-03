Bausch + Lomb Aktie: Grund zur Freude?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Aktivitäten auf sozialen Plattformen im Zusammenhang mit Bausch + Lomb untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Bausch + Lomb diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft.

Relativer Stärkeindex: Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt. Dies führt zu einem sogenannten Relativen Stärkeindex (RSI), einem in der Finanzbranche häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Wir betrachten nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,26 Punkten, was bedeutet, dass die Bausch + Lomb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "neutral" Rating. Auch der RSI25 zeigt an, dass Bausch + Lomb weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 42), und die Aktie erhält daher auch in diesem Fall ein "neutral" Rating.

Stimmung und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Bausch + Lomb lassen sich auch über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz generiert hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer Einschätzung als "neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Bausch + Lomb in diesem Punkt die Einstufung "schlecht".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Bausch + Lomb-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 23,01 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (21,83 CAD, -5,13 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bausch + Lomb daher eine "schlecht" Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (20,66 CAD, +5,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "gut" Bewertung der Bausch + Lomb-Aktie. In Summe wird Bausch + Lomb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutral" Rating versehen.