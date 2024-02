Bausch + Lomb Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Bausch + Lomb jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für Bausch + Lomb in den letzten vier Wochen. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für das Interesse an der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bausch + Lomb beträgt 36,69 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 51,98 gibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Insgesamt wird Bausch + Lomb daher auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Bausch + Lomb. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Bausch + Lomb-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (19,45 CAD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (23,24 CAD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (19,45 CAD) auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt (20,23 CAD), wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating für die Bausch + Lomb-Aktie.