Bausch Health Cos Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Wir haben die Aktie von Bausch Health Cos auf diese Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Bausch Health Cos verzeichnete kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Bausch Health Cos wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Jedoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Bausch Health Cos derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Bewertungen von 1 Analysten für die Bausch Health Cos-Aktie ergaben insgesamt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8 CAD, was ein Abwärtspotential von -18,03 Prozent bedeutet. Somit erhält die Bausch Health Cos ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.