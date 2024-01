Bausch Health Cos Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bausch Health Cos-Aktie beträgt aktuell 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 34,1, was darauf hindeutet, dass die Bausch Health Cos-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Bausch Health Cos somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bausch Health Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,44 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,96 CAD weicht somit um +4,98 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 9,78 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+12,07 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Bausch Health Cos-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Bausch Health Cos in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 46,2 Prozent erzielt hat, was mehr als 67 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -25,05 Prozent verzeichnet, liegt Bausch Health Cos mit 71,25 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bausch Health Cos wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Bausch Health Cos insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.