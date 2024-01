Bausch Health Cos Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmung und Diskussion über Bausch Health Cos

Die Anlegerstimmung bezüglich Bausch Health Cos hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien zeigte sich jedoch in den letzten Tagen überwiegend eine positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bausch Health Cos. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Bausch Health Cos von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Gesundheitspflege-Sektor hat die Bausch Health Cos-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,2 Prozent erzielt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Bausch Health Cos-Aktie kurzfristig überverkauft ist, aber auf etwas längere Sicht weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Bausch Health Cos eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.