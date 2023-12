Bausch Health Cos Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Bausch Health Cos-Aktie zeigt eine positive Stimmungsänderung der Anleger im vergangenen Monat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Im Bereich des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die Betrachtung des RSI7 einen Wert von 59,4 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 liegt bei 44,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Bausch Health Cos-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,2 Prozent erzielt hat, was 68,26 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Bereich der Arzneimittelbranche übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 73,04 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bausch Health Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,45 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,88 CAD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik der Bausch Health Cos-Aktie.