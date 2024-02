Bausch Health Cos Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Bausch Health Cos-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,58 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,48 CAD liegt, was einer Abweichung von +8,51 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,69 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,39 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bausch Health Cos-Aktie aufgrund ihrer charttechnischen Entwicklung ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten jedoch auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den letzten Wochen hin, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor konnte die Bausch Health Cos-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,2 Prozent erzielen, was 64,24 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt -17,08 Prozent, und Bausch Health Cos liegt aktuell 63,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analysten-Einschätzung zeigt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen erhalten hat, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 8 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 11,48 CAD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von -30,31 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie der Bausch Health Cos.