Bauminister der Länder wollen Ergebnisse vorstellen

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Die Bauministerinnen und Bauminister der Länder wollen an diesem Freitag in Baden-Baden Ergebnisse ihrer zweitägigen Konferenz präsentieren. Die Vorsitzende der Länder-Runde, die baden-württembergische Ressortchefin Nicole Razavi (CDU), hatte im Vorfeld neben dem Wohnungsbau die Sanierung von Bestandsgebäuden und die Vereinfachung von Bauvorschriften in den Fokus gerückt.

Branchenverbände wie der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hoffen jedoch auch auf Signale für ein Zinsverbilligungsprogramm und eine Vereinheitlichung der Bauordnungen in Deutschland.

"Wir reden definitiv nicht über Subventionen, wir reden über Investitionsanreize für neuen bezahlbaren Wohnraum", beteuerte Tim Oliver Müller vom Bauhauptverband. Einheitliche Regeln für die Bauindustrie seien besonders wichtig, andernfalls werde es keinen spürbaren Impuls für den Bau von Wohnungen für die Mittelschicht geben./ssc/DP/jha