Bauhaus Aktie: Das gab es noch nie!

Die Bauhaus-Aktie befindet sich laut technischer Analyse derzeit auf einem "Schlecht"-Niveau. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,51 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,385 HKD um -24,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,42 HKD zeigt eine Abweichung von -8,33 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bauhaus-Aktie deutet jedoch auf eine positive Entwicklung hin. Der RSI von 25 wird als "Gut" bewertet, während der RSI25 (bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen) bei 62,96 eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis des RSI.

In fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich ein unterbewertetes Bild der Bauhaus-Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" mit einem durchschnittlichen KGV von 30 als positiv zu bewerten ist. Die Redaktion gibt daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Bauhaus-Aktie mit 5,45 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,22 Prozent. Hier erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während die fundamentale Bewertung und die Dividendenpolitik der Bauhaus-Aktie positiv bewertet werden. Investoren sollten diese Informationen bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.