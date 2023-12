Bauhaus Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Bauhaus eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bauhaus daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bauhaus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Bauhaus wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. In der Gesamtbewertung ergab sich damit für Bauhaus in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bauhaus-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wurde ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Bauhaus.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bauhaus einen Wert von 3,65 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,89. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.