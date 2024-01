Bauhaus Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Bauhaus-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,45 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,15 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete Bauhaus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,32 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,61 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,94 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Bauhaus mit 3,44 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 25,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser schlechten Performance erhält Bauhaus in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bauhaus-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Bauhaus daher in dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

