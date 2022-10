Baugewerbe: Zimmerer Philipp Kaiser holt Silber bei der WorldSkills 2022 in Basel

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Basel, Schweiz (ots) -Baugewerbe: Zimmerer Philipp Kaiser holt Silber bei der WorldSkills 2022 in BaselBei der WorldSkills 2022 Special Edition holte Philipp Kaiser (23) im Wettbewerb der Zimmerer die Silbermedaille und ist damit Vizeweltmeister.Kaiser zeigte sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, war es doch sei Ziel, überhaupt auf dem Treppchen zu stehen. Seit vier Jahren hatte der junge Geselle, der aus dem baden-württembergischen Rot an der Rot stammt, für diesen Wettbewerb trainiert. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich WorldSkills um ein Jahr verschoben.Philipp Kaiser hat bereits 2018 seine Gesellenprüfung abgelegt. Im selben Jahr wurde er bester Zimmerer Baden-Württembergs und kam in die Zimmerer-Nationalmannschaft und darüber in das Nationalteam Deutsches Baugewerbe.Kaiser war vor wenigen Monaten bereits Vize-Europameister in der Einzelwertung und Europameister in der Mannschaftswertung bei der Europameisterschaft der Zimmerer in Köln geworden, diese hatte sich ebenfalls um zwei Jahre verschoben.Unser junger Zimmerer hatte eine überaus anspruchsvolle Aufgabe gestellt bekommen: Er musste einen Pavillon erstellen, der aus vier Modulen besteht: In Modul eins ging es darum, eine Bodenplatte mit einer Unterkonstruktion für eine Sitzbank zu bauen. Das zweite Modul bestand aus drei Wänden, wobei eine Wand im Hinblick auf Pfosten und Streben frei gestaltet werden musste. Im dritten Modul ging es um ein kompliziertes Satteldach. Im letzten Modul hatte Philipp Kaiser die Aufgabe, eine Sichtschalung an den drei Wänden der Fassade anzubringen. Zu guter Letzt musste er einen einfachen Hocker in traditioneller Holzbauweise fertigen. Kaiser erklärte dazu: "Die Aufgabe war vom Zeitfaktor her hart, wir waren immer voll am Limit und mussten immer 120 Prozent geben."Kaiser musste an den vier Wettbewerbstagen mit insgesamt 23,5 Stunden Arbeitszeit rund 100-110 Hölzer verarbeiten. Dabei kam es vor allem auf absolute Maß- und Passgenauigkeit an. Jeder Millimeter Abweichung führt zum Punktabzug.Simon Rehm (29), selbstständiger Unternehmer aus Franken, war als Experte und Mitglied der internationalen Jury vor Ort; Rehm hatte 2015 bei der WorldSkills im brasilianischen Sao Paulo die Goldmedaille geholt.Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Reinhard Quast, gratulierte dem jungen Zimmerer zu seinem Erfolg: "Bei der WorldSkills sind Deutschlands beste junge Gesellen am Start. Philipp Kaiser hat großartig gekämpft und alles gegeben. Dafür zollen wir ihm höchsten Respekt. Er und die übrigen Mitglieder des Nationalteams Deutsches Baugewerbe sind ein hervorragendes Aushängeschild für unsere Branche und zeigen, wie weit man es mit einer guten Ausbildung, einer starken Leistung und entsprechendem Engagement bringen kann."Rund 80 Prozent der Lehrlinge werden in den baugewerblichen Betrieben ausgebildet. Tendenz steigend: Anfang 2022 absolvierten gegenüber dem Vorjahr 2,7 Prozent mehr junge Menschen eine Ausbildung in einem Bauberuf - eine wichtige Entwicklung angesichts der Fachkräftesituation in der Branche.WorldSkills 2022: Daten und FaktenDie WorldSkills 2022 finden als Special Edition statt. Ursprünglich sollte die Weltmeisterschaft der Berufe in der chinesischen Metropole Shanghai stattfinden. Aufgrund der restriktiven Corona-Politik Chinas musste Shanghai zurückziehen.Die diesjährigen internationalen Berufswettbewerbe finden deshalb unter dem Titel "WorldSkills Competition 2022 Special Edition" (WSC2022SE) in 15 Ländern statt. Über 1.100 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 57 Ländern und Regionen werden zur Teilnahme in 62 Wettkampfdisziplinen erwartetDas Team von WorldSkills Germany, dem auch die sechs jungen Nachwuchshandwerker des deutschen Baugewerbes angehören, startet zu diesen Wettbewerben mit 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 32 Skills.Die weiteren Termine der WorldSkills 2022 Special Edition:Wettbewerb der Stuckateure: 19.-23. Oktober 2022 in Bordeaux, FrankreichWettbewerb der Maurer: 24.-28. November 2022 in Salzburg, ÖsterreichWettbewerbe der Beton- und Stahlbetonbauer: 24.-28. November 2022 in Salzburg, ÖsterreichLeistungsstarke Partner: Die Sponsoren des NationalteamsDie Teilnahme des Teams bei den internationalen Wettbewerben ist nur mit der großzügigen Unterstützung der Sponsoren möglich: Danke an die Adolf Würth GmbH & Co. KG, an BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris Bausoftware GmbH, die Sievert GmbH & Co. KG, an STABILA Messgeräte, an die VHV Versicherungen sowie die Zertifizierung Bau GmbH.Hinweis für die Redaktionen:Bildmaterial zu dem Wettbewerb finden Sie auf unserer Website www.nationalteam-baugewerbe.dePressekontakt vor Ort:Dr. Ilona K. Klein: 0049 172 2144601Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell