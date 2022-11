Baugewerbe: Präsident Reinhard Quast wiedergewählt

Berlin (ots) -Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe wurde der bisherige Präsident Reinhard Quast heute mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt.Der 65-jährige Unternehmer aus Siegen war 2018 zum ersten Mal zum Präsidenten des größten und ältesten Bauverbands in Deutschland gewählt worden. Quast erklärte in der Mitgliederversammlung: "Entscheidend für uns ist, für eine gute Zukunft unserer Betriebe, deren Inhaber, Familien und Mitarbeiter zu kämpfen. Wir müssen, auch im Interesse unserer Volkswirtschaft, das Modell der Inhaber und Familien geführten Unternehmen weiter sichern."Dabei sieht Quast vier große Aufgaben für seine kommende Amtszeit: Es gehe darum, wie man zukünftig bauen werde, mit welchen Materialien und mit welchen Techniken. "Wir brauchen Rahmenbedingungen, die das Bauen auch weiterhin möglich machen und nicht be- bzw. verhindern. Die Mega-Aufgaben, vor denen unsere Gesellschaft steht, werden ohne einen Beitrag unserer Unternehmen nicht gelingen." Die Beseitigung der Benachteiligung des Faktors Arbeit ist darüber hinaus für Quast von großer Bedeutung. Denn: "Warum hat derjenige, der arbeiten geht, am Ende immer weniger von dem, was er sich verdient hat? Wer soll sich noch freiwillig morgens um sechs Uhr auf die Baustelle stellen, wenn er ohne Arbeit fast zum gleichen Ergebnis kommt?"Neben Reinhard Quast wurden Uwe Nostitz (60) aus Bautzen, gleichzeitig Vorsitzender des Ausschusses für Sozial- und Tarifpolitik, Rüdiger Otto (61) aus Leverkusen, gleichzeitig Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Recht, sowie Wolfgang Schubert-Raab (63) aus Ebensfeld, zugleich Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Technik und Unternehmensentwicklung in ihren Ämtern als Vizepräsidenten bestätigt.Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Peter Aicher, Vorsitzender von Holzbau Deutschland im ZDB, Frank Dittmar, Präsident des Verbands Baugewerblicher Unternehmer Hessen, Karlgünter Eggersmann, Präsident des Baugewerbeverbands Westfalen, Tobias Riffel, Vizepräsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Sander, Vorsitzender des Fachverbands Hoch- und Massivbau im ZDB, Christian Staub, Präsident des Baugewerbeverbands Niedersachsen, sowie Hans-Georg Stutz, stellvertretender Vorsitzender des Straßen- und Tiefbaugewerbes im ZDB.Neu in den Vorstand gewählt wurden Oliver Heib, Vorsitzender des Bundesverbands Ausbau und Fassade im ZDB, sowie Jürgen Kullmann, Vorsitzender des Fachverbands Fliesen und Naturstein im ZDB.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell