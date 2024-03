Baugenehmigungen im freien Fall: Einbruch um 26,6 Prozent erschüttert Bauindustrie

Baugenehmigungen auf Tiefstand seit 2012: Privatleute zögern, drohende Jobverluste und akuter Wohnungsmangel alarmieren.

Die Baubranche steht vor einer Herausforderung: Im Jahr 2023 wurden in Deutschland so wenige Baugenehmigungen erteilt wie zuletzt im Jahr 2012. Vor allem Privatpersonen stellten immer weniger Bauanträge, was möglicherweise zu einer Verknappung von Wohnraum und höheren Kosten für Baumaterialien führen könnte. Auch die Unternehmen und die öffentliche Hand sind von dem Rückgang betroffen.

Die Zahl der genehmigten Bauvorhaben ist ein wichtiger Frühindikator für die zukünftige Bauaktivität, da sie geplante Bauvorhaben repräsentieren. Die Baubranche warnt daher vor möglichen Arbeitsplatzverlusten und einem steigenden Wohnungsmangel und fordert mehr Unterstützung von Bund und Ländern.

Vor allem bei den Bauanträgen von Privatpersonen hat sich der Rückgang deutlich bemerkbar gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 42,2 Prozent weniger Bauanträge gestellt. Auch bei den Unternehmen und der öffentlichen Hand gab es spürbare Einbußen von 20,3 Prozent bzw. 12,1 Prozent. Besonders stark sanken die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser (minus 39,1 Prozent) und Zweifamilienhäuser (minus 48,3 Prozent). Auch bei neu geplanten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern war ein Rückgang von 25 Prozent zu verzeichnen.

Der Trend zeigte sich ebenfalls bei Nichtwohngebäuden wie Büros, Lagerhallen und Fabriken. Hier sank der erteilte umbaute Raum im Vergleich zum Vorjahr um 15,7 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2015 - ein weiteres alarmierendes Zeichen für die Baubranche.

Dirk Salewski, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, sieht die Baubranche in einer schwierigen Lage und spricht von übertroffenen Katastrophenszenarien aus dem letzten Jahr. Er betont zudem, dass Bauvorhaben trotz erteilter Baugenehmigungen häufig nicht umgesetzt werden können. Die Bundesregierung wird von ihm kritisiert, nicht ausreichend auf die Situation zu reagieren.

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbes, warnt vor einer massiven Wohnungsbaukrise in Deutschland und fordert dringend Maßnahmen. Als erster Schritt müsse das bereits vorliegende Wachstumchancengesetz verabschiedet werden, welches steuerliche Vorteile für den Mietwohnungsbau beinhaltet. Derzeit wird das Gesetz jedoch von den unionsgeführten Ländern im Bundesrat blockiert.

Die Situation der Baubranche in Deutschland ist besorgniserregend. Es besteht die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten, Wohnungsmangel und steigenden Kosten. Die Forderungen nach Unterstützung von Bund und Ländern werden immer lauter. Ob dies jedoch ausreichend ist, um den Rückgang bei den Baugenehmigungen aufzuhalten, bleibt abzuwarten.

