Baufinanzierung: Zinsen im Oktober leicht gesunken

München (ots) -- Bauzinsen im Oktober 0,23 Prozentpunkte unter Mehrjahreshoch- Zinsunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern bei über 1,5 Prozentpunkten- Verbraucher*innen leihen im Schnitt zehn Prozent geringere KreditsummenDie Bauzinsen haben im Oktober das Mehrjahreshoch wieder unterschritten. Aktuell sind die durchschnittlichen Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen mit 3,62 Prozent effektiv p. a. im Vergleich zu den zwischenzeitlichen Höchstständen von 3,85 Prozent Mitte Oktober leicht gefallen. Verbraucher*innen leihen für ihren Immobilienwunsch im Schnitt 235.000 Euro von der Bank. Das sind zehn Prozent weniger als Mitte des Jahres. Im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 sind die durchschnittlich benötigten Summen um 21 Prozent niedriger."Die Immobilienpreise sinken in einigen Regionen erstmals wieder", sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. "Das spiegelt sich zum Teil in den gesunkenen durchschnittlichen Kreditsummen wider. Außerdem können sich Verbraucher*innen aufgrund gestiegener Lebenshaltungs- und Energiekosten nicht mehr ganz so hohe Summen leisten wie in den vergangenen Jahren."Zinsunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern bei über 1,5 Prozentpunkten"Der Unterschied zwischen verschiedenen Baufinanzierungsangeboten liegt derzeit bei über 1,5 Prozentpunkten", sagt Ingo Foitzik. "Daher sollten Verbraucher*innen gerade jetzt verschiedene Banken vergleichen, um das günstigste Angebot zu finden.""Wir setzen seit Jahren konsequent auf digitale Beratung"Nach Eingabe weniger Daten zum Finanzierungsvorhaben im CHECK24 Baufinanzierung Vergleich melden sich persönliche Baufinanzierungsexpert*innen bei den Kreditinteressierten.Per Telefon und Internet werden verschiedene Finanzierungsoptionen präsentiert. Diese werden via Screensharing direkt auf dem Computerbildschirm der Kund*innen angezeigt. Im ausführlichen Gespräch per Videoberatung oder Telefon werden Details und offene Fragen geklärt. Hierbei können bis zu fünf Personen an der Videoberatung teilnehmen. Anschließend wird aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell ermittelt. Auch danach hilft die persönliche Ansprechperson jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oder während der Auszahlungsphase.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell