Bauernverband fordert einheitlichen europäischen Mindestlohn

LÜBECK (dpa-AFX) - Vor Beginn des Deutschen Bauerntags in Lübeck hat sich Bauernpräsident Joachim Rukwied für einen europäischen Mindestlohn ausgesprochen. "Die Höhe ist für uns zweitrangig, wichtig ist, dass er in allen EU-Ländern einheitlich ist", sagte er am Montag. Ohne eine europäische Regelung werde der Selbstversorgungsgrad bei Obst, Gemüse und Wein in Deutschland weiter sinken.

Bei den Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein erwartet der Verband, dass das Landwirtschafts- und Umweltresort künftig wieder von der CDU geführt werden. "Doch auch ein CDU-geführtes Ministerium wird den Landwirten nicht nach dem Munde reden", sagte der Vizepräsident des Bauernverbandes, Werner Schwarz. Schwarz, der auch Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein ist, wird sein Amt auf dem Bauerntag niederlegen./lno/DP/nas