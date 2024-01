Bauernproteste: GdP sieht Einsatzkräfte an Belastungsgrenze

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltender Bauernproteste sieht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Einsatzkräfte an der Belastungsgrenze. Die zahlreichen deutschlandweiten Aktionen seien bislang von viel mehr Menschen unterstützt worden als angenommen, sagte GdP-Vorsitzender Jochen Kopelke der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Das heißt, diese große massive Protestwelle wird so schnell nicht abklingen." Es brauche "mehr Polizisten, moderne Ausstattung zum Beispiel bei Wasserwerfern und mehr Geld für die Bereitschaftspolizei, um dieses Jahr bewältigen zu können", so Kopelke.

Die Landesparlamente und der Deutsche Bundestag müssten daher "umgehend reagieren und die Sicherheitsbehörden in Ländern und Bund winterfest machen, um diese gesellschaftliche politische Kälte zu überstehen". Bisher, so Kopelke, hätten viele Einsatzkräfte von friedlichem und geordnetem Protest berichtet. Die Zusammenarbeit vor Ort laufe sehr gut. "Wir Polizisten bekommen viel Dank für unseren Einsatz von den Versammlungsteilnehmern", sagte Kopelke.

