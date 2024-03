Bauern erwarten Entlastungen von Agrarministerkonferenz

ERFURT (dpa-AFX) - Nach den monatelangen Bauernprotesten in Deutschland kommen am Donnerstag (14.00 Uhr) die Agrarminister von Bund und Ländern zu ihrer Frühjahrstagung in Erfurt zusammen. "Ich verstehe, dass die Erwartungshaltung groß ist", sagte die Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, Thüringens Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke). Der Deutsche Bauernverband hat unter anderem Entscheidungen zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft gefordert.

Dazu liege den Ministern ein umfangreicher Katalog an Vorschlägen aus den Bundesländern vor, sagte Karawanskij. Sie hoffe auf erste Schritte und Vereinfachungen in diesem Jahr. Weitere Themen der Konferenz sind der Umbau der Tierhaltung für mehr Tierwohl, erneut aber auch die Kürzungen der Agrardieselsubventionen und die Förderung alternativer Kraftstoffe. Der Bauernverband hat vor dem Tagungsort der Minister, die bis Freitag tagen, Protestaktionen und Kundgebungen angekündigt./rot/DP/stw