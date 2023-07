Bauder investiert in neues Werk für Flüssigkunststoff

Landsberg / Stuttgart (ots) -Feierlicher Spatenstich in LandsbergFeierlicher Spatenstich: Die Paul Bauder GmbH & Co. KG, führender Hersteller für Dachsysteme, eröffnete am heutigen Mittwoch die Bauarbeiten zu einer neuen Produktionsanlage für den Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC. Rund 12,5 Mio. Euro investiert das Familienunternehmen, einer der führenden Hersteller für Dachsysteme in Europa, in ein hochmodernes Werk inklusive Forschungslaboren und kommt damit der europaweit weiter steigenden Nachfrage nach sicheren Dachabdichtungen nach.Keine sieben Jahre nach Start der Produktentwicklung investiert Bauder bereits in ein neues Werk für den Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC. Am heutigen Mittwoch fand der feierliche Spatenstich in Landsberg im Saalekreis statt: Neben Mark Bauder, einer der drei Bauder-Geschäftsführer, griffen auch Tobias Halfpap, Bürgermeister der Stadt Landsberg, und Kevin Löber, Stabstellenleiter Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismus und Sport, zum Spaten und starteten damit offiziell die Bauarbeiten.Bauder erweitert mit der neuen Produktionsanlage für Flüssigkunststoff sein seit 1994 bestehendes Werk in Landsberg, in dem bereits hochwertige Bitumenbahnen zur Dachabdichtung und hochleistungsfähige Dachdämmungen aus Polyurethan gefertigt werden. Aufgrund der europaweit weiter steigenden Nachfrage von sicheren Dachaufbauten investiert das Stuttgarter Familienunternehmen neben dem neuen Flüssigkunstoff-Werk auch in diese beiden Produktlinien in Landsberg. Das gesamte Investitionsvolumen am Standort beläuft sich auf rund 12,5 Mio. Euro.Die Nachfrage nach BauderLIQUITEC, das zukünftig in dieser neuen, hochmodernen Anlage produziert und von Landsberg nach ganz Europa ausgeliefert wird, ist europaweit stark gestiegen. Bauder ist zudem hoch zufrieden mit der Produktentwicklung. "Unser Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC überzeugt auf den Baustellen mit seiner einfachen Handhabung und den guten Produkteigenschaften. Er ist einkomponentig, lösemittelfrei und im Gegensatz zu vielen anderen Flüssigkunststoffen nicht als Gefahrenstoff deklariert. Uns wurde schnell bewusst: BauderLIQUITEC - das funktioniert. Das hat Zukunft. Deshalb investieren wir nun in ein eigenes Produktionswerk hier in Landsberg", erklärt Mark Bauder den unternehmerischen Schritt.Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2024 soll die neue Produktionsanlage für Flüssigkunststoff in Betrieb gehen. Neben dem eigentlichen Werksgebäude entstehen außerdem ein Rohstoff- sowie ein Fertigproduktelager sowie eigene Forschungs- und Laborräume zur Qualitätskontrolle und Produktentwicklung. Auch in neue Sozial- und Büroräume für die Mitarbeitenden wird investiert. Die Gebäude entsprechen dem modernsten Gebäudestandard, erhalten eine Photovoltaikanlage, eine hocheffiziente Industriefußbodenheizung und Wärmepumpen und werden unabhängig von fossilen Brennstoffen beheizt.Insgesamt 13 neue Mitarbeitende wird Bauder in Landsberg aufgrund der neuen Produktionslinie bis nächstes Jahr einstellen. Neben einer Leitung für die Flüssigkunststoff-Produktion werden zudem Mitarbeitende für das Labor und die chemische Verfahrenstechnik sowie für die Anlagenführung und den Transport- und Lagerbereich gesucht.Bauder genießt einen herausragenden Ruf als Arbeitgeber in der Branche. Bereits zwei Mal wurde das Produktionsunternehmen in der unabhängigen Mitarbeiterbefragung zum "Great Place To Work" ausgezeichnet, Fluktuation besteht kaum, die Betriebszugehörigkeiten sind überdurchschnittlich. "Zu uns kommt man, um zu bleiben", erklärt Mark Bauder und fügt hinzu: "Wir freuen uns heute schon auf alle neuen Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, Teil der Besten Mannschaft von Bauder Landsberg zu werden."Bildmaterial:Bildmaterial des Spatenstichs finden Sie unter folgendem Link zum Download:https://cloud.bauder.de/s/zwRtCqH4w3d9ka5Copyright: Paul Bauder GmbH & Co. KG/ Bild Spatenstich: Jens DörrePressekontakt:Céline DurerPaul Bauder GmbH & Co. KGTelefon: 0049 (0)711/8807-537E-Mail: celine.durer@bauder.deOriginal-Content von: Paul Bauder GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell