Baudax Bio Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Baudax Bio-Aktie wird aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt sich aus der Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,7 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,0187 USD, was einer Abweichung von -97,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,15 USD liegt mit einer Abweichung von -87,53 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Baudax Bio in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als eher neutral eingeschätzt. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baudax Bio liegt bei 69,62, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt jedoch bei 89, was als Indikator für eine überkaufte Situation gewertet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Baudax Bio-Aktie.