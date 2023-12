Baudax Bio Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Bewertung einer Aktie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter auch die allgemeine Stimmung und Diskussion im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Baudax Bio eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Baudax Bio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Eine längerfristige Betrachtung ergibt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Baudax Bio diskutiert. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als gut eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baudax Bio bei 0,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0358 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch der Abstand zum GD50 und GD200 ist mit -74,43 Prozent und -94,74 Prozent sehr groß, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.