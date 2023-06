Bau- und Energieexpertin begrüßt 'Neustart' bei Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bau- und Energieexpertin Lamia Messari-Becker hat den "Neustart" beim Heizungsgesetz begrüßt und sich zugleich für weitere Nachbesserungen ausgesprochen. Die Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen sagte der Deutschen Presse-Agentur, die nun von der Koalition geplanten Änderungen seien grundlegend. "Die kommunale Wärmeplanung soll Voraussetzung und zentraler Bezugspunkt sein. Sie schafft Klarheit für Optionen vor Ort sowohl für Quartiere als auch für Einzelgebäude, damit anschließend Bürger entscheiden können, welche Heizlösungen sie einbauen können." Allerdings sei etwa die Förderung noch nicht klar.

Es fehle aber noch Weiters, so Messari-Becker. Einerseits müsse es parallel gelingen, kommunale Perspektiven bei der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung zu berücksichtigen, um lokale Anbieter ebenfalls Chancen einzuräumen. "Hier fehlt ein Gesamtkonzept, auch was die Rolle von Wasserstoff in Wärmenetzen angeht."

Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. Das Gebäudeenergiegesetz soll an ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden. Dazu sollen Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen - etwa über ein Fernwärmenetz. Messari-Becker fordert seit langem einen Vorrang der kommunalen Wärmeplanung./hoe/DP/zb