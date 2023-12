Battery Metals Aktie: Das war nicht abzusehen!

Battery Metals: Analyse der aktuellen Situation

Die Dividendenrendite von Battery Metals beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Battery Metals wird als "Neutral" bewertet, da positive Meinungen in den sozialen Medien überwiegen, jedoch in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkamen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Battery Metals mit -70,21 % mehr als 60 % darunter. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den letzten 12 Monaten von -10,43 %, liegt Battery Metals mit -70,21 % deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Battery Metals aktuell bei 92,86 Punkten auf 7-Tage-Basis liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,71, was darauf hindeutet, dass Battery Metals hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Battery Metals in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.