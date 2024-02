Batm Advanced Communications Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die technische Analyse der Batm Advanced Communications-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,07 GBP liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 20,75 GBP weicht somit um -13,79 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 21,56 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -3,76 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Batm Advanced Communications-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 620,58, was 699 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung) von 77 liegt. Daher ist die Aktie aus fundamentaler Sicht aktuell überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Batm Advanced Communications eine Dividendenrendite von 0 % auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (10,55 %) ist dies eine niedrigere Ausschüttung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Batm Advanced Communications. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.