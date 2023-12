Batm Advanced Communications Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Daikin Industries":

Die Batm Advanced Communications hat in den letzten Tagen einen Kurs von 20,3 GBP erreicht, was -1,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -16,12 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" angesehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Batm Advanced Communications wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50,11). Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Batm Advanced Communications derzeit ein KGV von 612,94, was über dem Branchendurchschnitt von 76,34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Batm Advanced Communications eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der vergangenen ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Batm Advanced Communications daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bekommt das Wertpapier von der Redaktion ein "Gut"-Rating.

