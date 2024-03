Batm Advanced Communications Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten möglich, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Batm Advanced Communications auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Außerdem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Batm Advanced Communications aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Batm Advanced Communications verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -9,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Batm Advanced Communications im Branchenvergleich um -7,9 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -7,44 Prozent. Batm Advanced Communications lag 10,11 Prozent unter diesem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite von Batm Advanced Communications liegt bei 0 Prozent, was 10,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Batm Advanced Communications liegt derzeit bei 23,69 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 20,725 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit bei 21,65 GBP, was die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -4,27 Prozent als "Neutral" einstuft. Daher vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".