Bathurst Resources Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Bathurst war in den letzten Tagen neutral, wie eine Analyse der Social Media Diskussion zeigt. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils als neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bathurst daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bathurst liegt bei 33,33, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bathurst derzeit bei 0,98 AUD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,965 AUD liegt. Dies entspricht einem Abstand von -1,53 Prozent und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral". Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei -0,52 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für beide Zeiträume eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält Bathurst in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.