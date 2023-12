Bathurst Resources Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Sims Metal Management":

Die Anlegerstimmung gegenüber Bathurst war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen angesprochen und es gab keine negativen Äußerungen. Nur an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bathurst daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bathurst-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Bathurst.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bathurst-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,98 AUD. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 0,96 AUD, was einem Unterschied von -2,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,97 AUD und einem Unterschied von -1,03 Prozent eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Somit erhält Bathurst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz erhält Bathurst ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten normal, und es gab kaum Änderungen in der Stimmungsänderungsrate. Insgesamt wird daher die Aktie von Bathurst als "Neutral" eingestuft.