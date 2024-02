Bath & Body Works Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Bath & Body Works, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert. Die Analysten geben dem Unternehmen eine durchschnittliche "Neutral"-Bewertung, mit einem prognostizierten Aufwärtspotenzial von 1,64 Prozent. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bath & Body Works als neutral einzustufen ist. Die Werte für RSI7 und RSI25 liegen im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings haben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für Bath & Body Works.