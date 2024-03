Bath & Body Works Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Bath & Body Works-Aktie zeigt einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 46,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Bath & Body Works nach der RSI-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Stimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Entwicklungen erkennbar waren.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 38,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46,75 USD liegt, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 44,68 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bath & Body Works basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Bath & Body Works eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Bath & Body Works von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.