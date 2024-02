Bath & Body Works Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Bath & Body Works hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verändert. Zunächst wurde das Unternehmen überwiegend positiv diskutiert, doch in den letzten Tagen überwiegen eher negative Themen. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Anlegerkommunikation zeigen, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu dieser Bewertung geführt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bath & Body Works-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,18 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 46,5 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 43,53 USD eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 44 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -5,38 Prozent fallen könnte, wodurch die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bath & Body Works zeigt einen Wert von 28,87, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis des RSI die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigt die aktuelle Bewertung der Bath & Body Works-Aktie eine Mischung aus positiven und negativen Signalen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Anleger sollten daher die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.