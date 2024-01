Bath & Body Works Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Bath & Body Works wird der 7-Tage-RSI mit 23,56 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 21,76 Punkten und weist ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Aktie von Bath & Body Works wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 6 eine positive Einschätzung abgaben. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 48,2 USD festgelegt, was einer Erwartung von 5,59 Prozent entspricht.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 45,65 USD deutlich darüber liegt (+27,51 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Unterschied von +27,66 Prozent auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bath & Body Works eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

