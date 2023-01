Bath & Beyond-Aktie: Kann der Anstieg nachhaltig sein? 

In den sozialen Medien wird natürlich auch über Aktien diskutiert. Hier kommt das Reddit-Unterforum Wallstreetbets sehr stark in den Fokus. Immer wieder werden Aktien besprochen, die kurz danach von den Usern kräftig gen Norden getrieben werden. Oftmals werden Stocks rausgesucht, die von Hedgefonds geshortet werden. Beispielsweise gelang es so, die Aktie von AMC Entertainment in einen Short-Squeeze zu treiben. Die Hedgefonds müssen dann ihre Short-Position schließen, da die Verluste unüberschaubar werden. Im Rahmen dessen müssen Aktien zurückgekauft werden, was dann noch mal zu einer Kurssteigerung führt. Ganz offensichtlich haben die Wallstreetbets nun einen neuen Spielball gefunden.

Kurs der Bath & Beyond-Aktie steigt explosionsartig an!

Nachdem die Bath & Beyond-Aktie technisch sehr stark unter Druck gekommen und erst zum 6. Januar auf im Tief 1,27 USD abgerutscht war, kam es zu massivem Kaufinteresse, welches die Bath & Beyond-Aktie in der Spitze 350% zur Oberseite trieb. Doch innerhalb des letzten Handelstages kam es schon wieder zu Gewinnmitnahmen. Sehr wahrscheinlich wird die Bewegung nicht nachhaltig sein können, da sich fundamental nichts Großes geändert hat

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Bath & Beyond-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.