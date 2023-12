Batero Gold Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Batero Gold liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 33,33 an, dass Batero Gold in Bezug auf den 25-Tage-RSI ebenfalls neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Batero Gold im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" eine negative Differenz von -3,67 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt Batero Gold eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Batero Gold in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -33,33 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" deutlich unter dem Durchschnitt liegt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.