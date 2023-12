Batero Gold Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "MGC Pharmaceuticals":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Batero Gold diskutiert. Als Folge bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -33,33 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Unterperformance von 21,91 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,42 Prozent, und Batero Gold liegt aktuell 21,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Batero Gold 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.