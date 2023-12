Bastion Minerals Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Bastion Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Bastion Minerals weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was auch darauf hindeutet, dass Bastion Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat die übliche Aktivität im Netz gezeigt, weshalb Bastion Minerals für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Bastion Minerals-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,014 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Bastion Minerals somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Markt auch mit positiven Themen rund um Bastion Minerals. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.