Bastei Lubbe Aktie: Ruhe bewahren!

Die Aktienanalyse von Bastei Luebbe zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum gemessen werden können. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bastei Luebbe liegt bei 35, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,7 EUR lag, was einem Unterschied von +26,65 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 5,29 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 6,19 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert wurden positiv bewertet. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.