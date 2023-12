Bastei Lubbe Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Bastei Luebbe in den letzten Wochen relativ konstant geblieben ist. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Bastei Luebbe weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Bastei Luebbe wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Bastei Luebbe derzeit +2,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +15,54 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.