Bastei Lubbe Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Bastei Luebbe. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bastei Luebbe-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 5,02 EUR. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,8 EUR (+15,54 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 5,67 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (+2,29 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Bastei Luebbe-Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bastei Luebbe liegt bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 46,81). Somit wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Bastei Luebbe in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Weder gab es eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.