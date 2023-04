Bastei Lubbe Aktie: Geduld ist gefragt - Aktuelle Entwicklungen im Überblick

Aktuell notiert die Bastei Lubbe Aktie bei einem Kurs von 4,68 EUR und befindet sich somit -1,84 Prozentpunkt unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50). Daraus resultiert eine kurzfristige “Neutral”-Einschätzung. Im Vergleich zum GD200 der zurückliegenden 200 Tage beläuft sich die Abweichung auf -10,47 Prozentpunkte, was zu einer “Schlecht”-Einstufung führt.

Bastei Lübbe Aktien: Eine RSI-Signalanalyse

Die Einschätzung, ob ein Wertpapier an der Börse überkauft oder überverkauft ist, kann mittels des Relative Strength Index (RSI) vorgenommen werden. Dieser Indikator basiert auf der technischen Analyse und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation zur Zeit. Aktuell beträgt der RSI7-Wert von Bastei Lübbe 37,29 und zeigt somit weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit an....