Bassett Furniture Industries Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Bassett Furniture Industries-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 77, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Bassett Furniture Industries daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite zeigt, dass Bassett Furniture Industries eine Dividendenrendite von 4,73 Prozent hat, was 1,39 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bassett Furniture Industries bei 15,69 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 15,4 USD, was einem Abstand von -1,85 Prozent zur GD200 entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 15,93 USD angenommen, was einer Differenz von -3,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Bassett Furniture Industries in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes. Dies wird positiv bewertet. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bassett Furniture Industries für dieses Kriterium daher ein "Gut"-Rating.